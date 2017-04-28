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В мире

В ходе спецоперации США в Афганистане убиты 35 боевиков ИГИЛ 28.04.2017 23:59

Официальный представитель Пентагона Джефф Дэвис заявил, что в результате спецоперации военных США и Афганистана в афганской провинции Нангархар были уничтожены 35 боевиков террористической группировки «Исламское государство Ирака и Леванта», сообщает ABC News.

Отмечается, что спецоперация была нацелена на уничтожение главаря ИГИЛ в Афганистане Абдулы Хасиба.

По словам Дэвиса, при этом погибли два американских спецназовца в результате ошибочного огня со стороны либо афганских союзников, либо военных США.

Ранее Пентагон сообщил о ликвидации одного из лидеров «Аль-Каиды» в Йемене.

Gazeta.ru

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