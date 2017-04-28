USD1.7025
EUR1.8495
RUB0.0299
Brent52.05
WTI49.55
Золото1 265.22
S&P 500 Index2 388.77
Nikkei 22519 180.70
В мире

Доллар в час для китайцев: очередной скандал с Иванкой Трамп 28.04.2017 11:24

Дочь президента США, несмотря на заявления Трампа покупать все американское и нанимать на работу американцев, шьет одежду для своего бренда в Китае за копейки.

35-летняя Иванка Трамп попала в список 100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time. Но это все равно не уберегло ее от скандала международного масштаба. Оказалось, что Иванка платит работникам ее фабрики в Китае просто копейки. За неделю они получают около 62 долларов, а работают по 60 часов. Доллар за час, пишет peopletalk.

На этой фабрике в Китае, кстати, производится не только одежда под брендом «Иванка Трамп». Еще там шьют одежду Tommy Hilfiger и Calvin Klein.

Помимо всего прочего, во время плановой проверки в октябре прошлого года на фабрике было обнаружено такое количество нарушений, которое сложно себе представить. Вряд ли производство Иванки закроют (все-таки ее отец – президент США), но вот заставить ее выплачивать зарплату, соответствующую нормам Трудового кодекса, могут.

И это не первый скандал, связанный с одеждой Иванки. Дональд Трамп не раз (и даже в день инаугурации) говорил, что курс США теперь направлен на развитие собственного производства: «Мы будем придерживаться двух простых правил: покупать американское и нанимать американцев». Правда, недавно оказалось, что Иванка под это правило почему-то не подпадает – она продолжила шить одежду в Китае.

Напомним, что в 2007 году Иванка создала собственный бренд ювелирных украшений Ivanka Trump Fine Jewelry, который специализировался на выпуске ювелирных украшений, а вскоре начала выпускать и одежду.

С.К., Э.Т.

345количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Ким Кардашьян ответила на критику ее пляжных снимков с целлюлитом и шрамами от пластики – ФОТОВ Сеть попало редкое фото 77-летнего Аль Пачино и его 38-летней подруги – ФОТОСвадьба рэпера Мота и Марии Мельниковой – ФОТОДана Борисова страдает от наркотической зависимостиЛиквидирован круг «Бешмяртябя» - ФОТОТНТ и комедия под названием армянский «геноцид»В Армении ищут импортера азербайджанских яблок – ФОТО - ОБНОВЛЕНООбманутая азербайджанцем на 150 тыс. россиянка обратилась в редакцию 1news.az - ФОТО«Самый красивый преступник» Джереми Микс впервые появился на обложке глянца и рассказал о том, как боролся за существование – ФОТОСМИ: Дмитрий Шепелев обманул семью Жанны Фриске

НОВОЕ НА САЙТЕ

28 апреля12:32 В Оренбургской области убит 31-летний гражданин Азербайджана12:24 Армения применила зенитный ракетный комплекс «Оса» - ФОТО12:19 Завершил работу Второй Международный форум SOCAR «Каспий и Центральная Азия - торговля, логистика, нефтепереработка»12:17 МИД Азербайджана призывает РФ с пониманием относиться к интересу к судьбе Дильгама Аскерова12:12 В Баку пройдет юбилейный концерт Софии Ротару – ФОТО – ВИДЕО12:04 Гран-при Формулы 1 в Сочи. Часть первая: Роза Хутор или «Квят выиграет»11:52 Исполняется 85 лет со дня рождения азербайджанского учёного - ФОТО11:48 Мубариз Ахмедоглу: «Ара Абрамян продемонстрировал механизм превращения российской элиты в инструмент в руках США»11:40 В шоуруме Rolls-Royce в Баку состоялась дегустация виски Glenfiddich - ФОТО11:29 Самед Сеидов: Акция азербайджанской диаспоры в Страсбурге – серьезный сигнал для ПАСЕ11:26 Президент Азербайджана ознакомился с ходом строительных работ на карбамидном заводе SOCAR - ФОТО11:24 Доллар в час для китайцев: очередной скандал с Иванкой Трамп11:16 Дипломат из подворотни: Мария Захарова назвала публикации азербайджанских СМИ «хамскими» - ВИДЕО11:00 95-летняя австрийская модница взорвала Instagram – ФОТО10:52 Сегодня день рождения выдающегося азербайджанского ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханум Алиевой