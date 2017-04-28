Дочь президента США, несмотря на заявления Трампа покупать все американское и нанимать на работу американцев, шьет одежду для своего бренда в Китае за копейки.

35-летняя Иванка Трамп попала в список 100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time. Но это все равно не уберегло ее от скандала международного масштаба. Оказалось, что Иванка платит работникам ее фабрики в Китае просто копейки. За неделю они получают около 62 долларов, а работают по 60 часов. Доллар за час, пишет peopletalk.

На этой фабрике в Китае, кстати, производится не только одежда под брендом «Иванка Трамп». Еще там шьют одежду Tommy Hilfiger и Calvin Klein.

Помимо всего прочего, во время плановой проверки в октябре прошлого года на фабрике было обнаружено такое количество нарушений, которое сложно себе представить. Вряд ли производство Иванки закроют (все-таки ее отец – президент США), но вот заставить ее выплачивать зарплату, соответствующую нормам Трудового кодекса, могут.

И это не первый скандал, связанный с одеждой Иванки. Дональд Трамп не раз (и даже в день инаугурации) говорил, что курс США теперь направлен на развитие собственного производства: «Мы будем придерживаться двух простых правил: покупать американское и нанимать американцев». Правда, недавно оказалось, что Иванка под это правило почему-то не подпадает – она продолжила шить одежду в Китае.

Напомним, что в 2007 году Иванка создала собственный бренд ювелирных украшений Ivanka Trump Fine Jewelry, который специализировался на выпуске ювелирных украшений, а вскоре начала выпускать и одежду.

С.К., Э.Т.