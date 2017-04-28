Госсекретарь Рекс Тиллерсон считает, что в будущем у КНДР появится возможность нанести удар по США, поэтому Вашингтон не может оставаться безучастным.

"Угроза северокорейской ядерной атаки на Сеул и Токио реальна. Это лишь вопрос времени, когда Северная Корея будет обладать возможностями, чтобы нанести удар по США… С учетом такой риторики США не могут просто оставаться безучастными", — заявил Тиллерсон на заседании Совбеза ООН по проблеме КНДР.

Он высказался за усиление финансовой изоляции Северной Кореи и введения против Пхеньяна новых ограничений. По его словам, нет оснований считать, что КНДР изменит поведение в рамках текущего режима санкций.

Он призвал мировое сообщество "прекратить или сократить" дипломатические отношения с КНДР.

"Мы будем без колебаний вводить санкции против компаний и лиц из третьих стран, которые поддерживают незаконную деятельность КНДР", — заверил Тиллерсон.

При этом госсекретарь подчеркнул, что Вашингтон не стремится к смене режима в КНДР или дестабилизации Азиатско-Тихоокеанского региона.

В Нью-Йорке 28 апреля проходит специальное министерское заседание Совбеза ООН. Его участники обсуждают, как заставить КНДР отказаться от ядерной и ракетной программ.

РИА Новости