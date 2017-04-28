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В мире

Трамп: я думал, что быть президентом легче 28.04.2017 09:00

Президент США Дональд Трамп заявил, что работа президента оказалась сложнее, чем он предполагал.

Об этом он рассказал в интервью Reuters.

«Я любил мою предшествующую [президентству] жизнь. Столько всего происходило. Здесь же больше работы, чем тогда. Я думал, что будет легче», — признался президент.

По его словам, под постоянной охраной и наблюдением он чувствует себя в коконе. Также Трамп добавил, что скучает по самостоятельному вождению.

«Мне нравится водить. Но я больше не могу водить сам», — отметил глава государства.

Ранее Белый дом подвел итоги первых 100 дней президентства Трампа. В них, в частности, указывается «дальнейшая изоляция России в ООН».

Gazeta.ru

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