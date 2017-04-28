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В мире

Бундестаг одобрил законопроект о частичном запрете ношения бурки в Германии 28.04.2017 08:00

Бундестаг одобрил законопроект, запрещающий ношение полностью закрывающей тело и лицо мусульманской одежды (бурки, никаба), передает агентство Рейтер.

Бурка и никаб — это виды женской одежды в мусульманских странах, полностью закрывающие тело и лицо и оставляющие лишь узкую прорезь для глаз.

"Интеграция, в том числе, означает, что мы должны четко обозначить и распространять наши ценности… Законопроект, который мы одобрили, вносит важный вклад в это", — приводит агентство слова министра внутренних дел ФРГ Томаса де Мезьера.

В конце прошлого года канцлер ФРГ Ангела Меркель впервые высказалась за частичный запрет на ношение полностью закрывающей тело и лицо одежды (бурки, никаба).

РИА Новости

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