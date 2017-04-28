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В мире

Тиллерсон назвал Иран серьезной угрозой США 28.04.2017 05:09

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон назвал Иран серьезной угрозой США, а также стабильности региона.

"Иран сейчас — серьезная угроза США и стабильности региона", — сказал Тиллерсон.

На вопрос о том, действительно ли Белый дом заставил госдепартамент сформулировать более жесткую позицию по Ирану, Тиллерсон ответил, что "Белый дом считал, что нельзя думать об Иране только в контексте Всеобъемлющего плана действий, и я с этим согласен".

По его словам, нужно учесть весь комплекс претензий США к Ирану, а не только ядерную сделку, которая позволила остановить иранскую ядерную программу в обмен на снятие санкций. Он напомнил, что США считают Иран спонсором терроризма и ввели другие санкции, в том числе по программе создания баллистических ракет.

Решение вновь рассмотреть соблюдение Ираном условий соглашения по атому Тиллерсон объяснил тем, что положительное заключение послало бы неверный сигнал.

"Это бы означало, что все у нас и Ирана в порядке, а у нас не все в порядке", — подчеркнул госсекретарь США.

Иран и "шестерка" международных посредников 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года.

При этом США сохраняют санкции против Ирана по ракетной программе, правам человека и по подозрению в том, что Тегеран спонсирует терроризм.

РИА Новости

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