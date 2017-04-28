USD1.7025
EUR1.8566
RUB0.0299
Brent51.63
WTI49.36
Золото1 266.93
S&P 500 Index2 387.45
Nikkei 22519 262.17
В мире

Президент Македонии после протестов призвал лидеров партий к переговорам 28.04.2017 04:38

Президент Македонии Георге Иванов после нападения протестующих на парламент страны выступил с обращением к нации и призвал лидеров крупнейших партий вместе обсудить мирный выход из политического кризиса.

Протестующие силой проникли вечером в здание Собрания (парламента) республики после избрания спикером этнического албанца Талата Джафери и избили лидера оппозиции Зорана Заева и нескольких депутатов оппозиционного Социал-демократического союза Македонии, а также парламентария-албанца Зиядина Села. Вечером специальное подразделение МВД Македонии провело операцию освобождения депутатов, которых блокировали в пресс-центре парламента.

В своем обращении к нации после 22.00 (23.00 мск) Иванов призвал политиков, граждан и "ответственные структуры" снизить напряженность и избегать насилия, а также соблюдать конституцию и законы Македонии.

"Депутаты парламента наиболее ответственны за возвращение к конституционному и законному порядку и соблюдению регламента, который был сегодня нарушен. Каждый должен нести ответственность за свои поступки и отдавать отчет в последствиях, к которым они приводят", — сказал македонский президент. Он подчеркнул, что возникшая ситуация может быть преодолена "только с соблюдением правового порядка". По мнению Иванова, "не существует вопросов, которые невозможно решить через диалог и в соответствии с конституцией и с законами" Македонии.

"Поэтому призываю лидеров парламентских партий прийти в мой кабинет, чтобы мы рассмотрели возникшую ситуацию. На встрече лидеров мы рассмотрим все варианты, чтобы найти мирный выход из возникшего положения… Никто другой из-за границы не решит проблем, если мы сами их не решим с соблюдением государственных интересов республики Македония", — резюмировал Иванов.

Ранее Заев передал президенту Георге Иванову больше половины (67 из 120) подписей депутатов и запросил мандат на формирование нового кабинета министров. В открытом письме мировым лидерам Иванов сообщил, что, по его данным, реализация "албанской платформы" социал-демократов предполагает изменения в конституции Македонии, которые бы поставили под угрозу унитарный характер и суверенитет государства в интересах исключительно албанского нацменьшинства, поэтому он отказал Заеву в мандате.

В марте МИД РФ раскритиковал давление ЕС и НАТО на президента Македонии с требованием отдать премьерский мандат оппозиционерам, согласившимся на "албанскую платформу". Против "албанской платформы" в десятках городов республики прошли массовые демонстрации гражданской инициативы "За единую Македонию".

РИА Новости

185количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Ким Кардашьян ответила на критику ее пляжных снимков с целлюлитом и шрамами от пластики – ФОТОЖена азербайджанского дипломата в США избежала наказания за предполагаемую кражуВ Сеть попало редкое фото 77-летнего Аль Пачино и его 38-летней подруги – ФОТОСвадьба рэпера Мота и Марии Мельниковой – ФОТОЛиквидирован круг «Бешмяртябя» - ФОТОТНТ и комедия под названием армянский «геноцид»Дана Борисова страдает от наркотической зависимостиСостоялась свадьба Джамалы согласно мусульманским традициям – ФОТО - ВИДЕОПолина Гагарина «рассекретила» беременность фотографией в бикини - ФОТОВ Армении ищут импортера азербайджанских яблок – ФОТО - ОБНОВЛЕНО

НОВОЕ НА САЙТЕ

28 апреля04:38 Президент Македонии после протестов призвал лидеров партий к переговорам04:05 Боевики ИГИЛ создали широкую сеть подземных тоннелей под Мосулом03:34 Три чашки кофе в день защитят от рака простаты03:03 США вновь призывают Иран освободить удерживаемых в заключении американцев02:30 В Македонии демонстранты атаковали оппозицию в парламенте - ФОТО01:59 Минобороны Ирана: удары Израиля по Сирии помогают террористам01:26 Али Ахмедов: «В Азербайджане самые крупные инвестиции после нефтяного сектора вложены в строительный сектор»01:00 Французская семья выиграла в лотерею более 83 миллионов евро00:30 Начавшееся с Каспия путешествия воды прошел в Габале с большим воодушевлением - ФОТО00:08 Госдеп заявил, что удар Турции по курдам угрожал американским военным27 апреля23:36 Число задержанных на протестах в Венесуэле превысило 1,5 тысячи человек23:05 В Турции утвердили итоги референдума по конституции22:38 8 фактов о кофеине, которые вы могли не знать22:17 Постпред США в ООН призвала оказать давление на Россию21:55 Асад провел параллели между событиями в Сирии и Венесуэле