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В мире

Три чашки кофе в день защитят от рака простаты 28.04.2017 03:34

Люди ежедневно потребляют миллионы чашек кофе – по популярности кофе уступает лишь воде.

Одни считают, что кофе – незаменимый энергетик, а другие уверены, что он негативно влияет на сердце и сосуды. Исследований, подтверждающих пользу кофе для здоровья, в последние годы появилось очень много. Очередной эксперимент провели итальянские ученые.

Они в течение 4 лет наблюдали за 7000 жителями Италии, анализируя, какой кофе и как часто они пьют. Кроме того, каждый участник регулярно проходил обследование для выявления признаков рака предстательной железы. Джордж Пунис (George Pounis) и его коллеги пришли к выводу, что те мужчины, которые ежедневно выпивали не менее трех чашек эспрессо и капучино, в 2 раза реже заболевали раком предстательной железы.

Ученые решили выяснить, с чем связано это действие кофе. Для этого они провели дополнительное исследование, в котором наблюдали, как на клетки рака простаты влияют экстракты из обычного кофе и кофе без кофеина. Экстракт кофе, содержащего кофеин, подавлял деление опухолевых клеток, а также их способность к пролиферации. Кофе без кофеина таким эффектом не обладал.

Все это свидетельствует о том, что противоопухолевый эффект кофе связан главным образом с содержащимся в напитке кофеине, а не с другими компонентами.  Ранее было показано, что употребление кофе также защищает от рака печени и эндометриального рака.

Некоторое время назад Всемирная организация здравоохранения добавила кофе в список продуктов, которые провоцируют развитие онкологических заболеваний. Впрочем, исследователям не удалось подтвердить, что кофе вызывает рак. Скорее всего, в возникновении рака виноват не кофе, а температура напитка. Употребление горячих напитков, температура которых превышает 65 градусов, действительно может увеличивать риск развития некоторых форм рака, например, рака пищевода.

Med.vesti.ru

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