Министр обороны Ирана Хосейн Дехган заявил, что удары США и Израиля по Сирии нацелены на то, чтобы помогать террористам, сообщает RT.

«Сначала по региону был нацелен американский удар, включая авиабазу Шайрат в Сирии, в дополнение к израильским ударам, которые происходят время от времени. Эти удары осуждаются всеми и нацелены только на поддержку террористов, усиливая их», — заявил Дехган.

Он выразил мнение, что эти операции помогают террористам.

«Удары направлены на то, чтобы усилить террористов, давая им возможность продолжать. Они говорят террористам: у вас есть серьезные защитники, не волнуйтесь и воюйте», — отметил министр обороны Ирана.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова осудила ракетный удар, который совершил Израиль в районе аэропорта Дамаска.

Как сообщали СМИ, Израиль нанес авиаудар по складу «Хезболлы» близ аэропорта Дамаска.

Gazeta.ru