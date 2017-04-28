Глава ПАСЕ Педро Аграмунт не пришёл на заседание уставного органа ассамблеи — Бюро, где, как ожидалось, он мог объявить о своей отставке из-за поездки в Сирию в марте этого года.

«Его не было на заседании», — сообщил РИА Новости источник в аппарате Ассамблеи.

В ближайшее время ожидается заявление Бюро ПАСЕ.

Открывая работу Ассамблеи в понедельник, Аграмунт назвал свою поездку в Сирию ошибкой. Сразу после его выступления европарламентарии, нарушая регламент, с места потребовали от Аграмунта провести голосование по вотуму недоверия.

Во вторник в Ассамблее состоялись парламентские слушания, на которых главе ПАСЕ были заданы вопросы по его поездке. В ходе выступления он сообщил, что сделает заявление по своему статусу в пятницу. После этого он покинул ПАСЕ и больше не появлялся на заседаниях Ассамблеи.

Депутаты в кулуарах ассамблеи ожидали, что Аграмунт примет участие как председатель Ассамблеи и испанский сенатор на заседании в четверг, где выступал король Испании. Однако Аграмунт, проведя 40-минутную встречу с ним, больше в зал не вернулся.

Опрошенные РИА Новости накануне парламентарии были уверены, что Аграмунт примет участие в работе уставного органа Ассамблеи в пятницу.

Отсутствие главы ПАСЕ стало полной неожиданностью.

В аппарате Ассамблеи РИА Новости пояснили, что процедуры вотума недоверия в ПАСЕ нет, а решение об отставке может принимать только сам глава ПАСЕ добровольно. Если Аграмунт не заявил о своей отставке, он формально остаётся главой Ассамблеи.

Делегация российских парламентариев во главе с вице-спикером Госдумы Владимиром Васильевым совместно с Аграмунтом посетила Сирию в марте и провела встречи в том числе с президентом Башаром Асадом. В ходе визита Аграмунт подчеркивал, что он прибыл в Сирию с «ролью совершенно частного характера, не представляя Ассамблею». Однако в рядах ПАСЕ эта поездка вызвала резкую критику.

РИА Новости