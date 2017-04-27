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В мире

В BMW предсказали «смерть» механических коробок и «роботов» 27.04.2017 13:01

Вице-президент отдела продаж и маркетинга BMW M Питер Квинтус заявил в интервью Drive, что механические и роботизированные коробки передач вскоре будут абсолютно бессмысленными.

По мнению топ-менеджера, через несколько лет автопроизводители будут использовать исключительно «автоматы».

Свои прогнозы относительно «роботов» Квинтус объяснил появляющимися сегодня продвинутыми «автоматами». Он отметил, что классические автоматические трансмиссии уже имеют до девяти и даже десяти передач.

«Когда-то у DCT (коробок передач с двойным сцеплением) было два преимущества: они были легче, а их скорость переключений передач — выше. Сейчас преимущество по скорости переключений во многом исчезло, поскольку „автоматы“ становятся лучше и умнее» — прокомментировал Квинтус.

В интервью топ-менеджер сказал также, что не уверен, будет ли предлагаться механическая коробка передач для M3 и M4 следующего поколения.

motor.ru

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