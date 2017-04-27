Представители ВС США, посетившие иракский район Синджар после бомбежки ВВС Турции, не проводили встреч с террористами PKK, заявил представитель Госдепа Марк Тонер.

Тонер подтвердил факт посещения района бомбежки группой американских военных, прибывших в Синджар на вертолете, сообщает Anadolu.

Представитель Госдепа также сообщил, что не видел фотографий американских военных, пожимающих руку террористам PKK, и назвал вопрос Anadolu проявлением неуважения к военнослужащим армии США.

«Мы поддерживаем операции ВС Турции против террористической организации РКК», - отметил Тонер. По его словам, США признают РКК террористической организацией.

Ф.Багирова