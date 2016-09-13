Японская ювелирная фирма Tanaka Kikinzoku Jewelry создала реплику маски и шлема персонажа «Звездных войн» Дарта Вейдера.

Полностью золотой шлем весом 15 килограммов и размером 30 на 26,5 сантиметра выставлен на продажу за $1,4 млн.

Его можно будет купить 4 мая 2017 года в головном магазине фирмы в токийском районе Гиндза. С 2011 года именно 4 мая отмечается как День «Звездных войн».

Если кому-то не по карману шлем, фирма предлагает приобрести мемориальный жетон из золота, украшенный тремя овальными бляхами и миниатюрной копией оригинального постера «Звездных войн» 1977 года. На бляхах выгравированы цифры 1977525 — в честь даты выхода на экраны первого фильма 25 мая 1977 года.

Всего сделано 77 таких жетонов, цена каждого составляет $11 тысяч.

rosbalt

A post shared by n1srbija (@n1srbija) on Apr 25, 2017 at 5:26am PDT