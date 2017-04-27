Мощный взрыв прогремел в районе аэропорта Дамаска, передает корреспондент телеканала "Аль-Маядин".
Он был такой силы, что его можно было услышать в сирийской столице, которая находится в 25 километрах от аэропорта, отмечает AFP.
По информации СМИ, после взрыва начался пожар. Ливанский телеканал "Аль-Манар" сообщает, что в районе аэропорта загорелся склад с топливом, что могло стать результатом израильского авиаудара.
Официальные комментарии сирийской и израильской сторон пока не поступали.
РИА Новости
Video shows moments explosions start near Damascus airport tonight. Local media attributing to Israel. More details likely to emerge later. pic.twitter.com/jhiOZjUHnV— Israel Breaking (@IsraelBreaking) April 27, 2017