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В мире

В районе аэропорта Дамаска прогремел мощный взрыв - ВИДЕО 27.04.2017 09:15

Мощный взрыв прогремел в районе аэропорта Дамаска, передает корреспондент телеканала "Аль-Маядин".

Он был такой силы, что его можно было услышать в сирийской столице, которая находится в 25 километрах от аэропорта, отмечает AFP.

По информации СМИ, после взрыва начался пожар. Ливанский телеканал "Аль-Манар" сообщает, что в районе аэропорта загорелся склад с топливом, что могло стать результатом израильского авиаудара.

Официальные комментарии сирийской и израильской сторон пока не поступали.

РИА Новости

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