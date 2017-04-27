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В мире

В Лондоне у парламента арестован вооруженный ножами мужчина - ФОТО 27.04.2017 20:19

В центре Лондона, недалеко от здания парламента и правительственного квартала Уайтхолл полиция арестовала вооруженного ножами мужчину.

Согласно Скотленд-ярду, арестованного подозревают в намерении осуществить теракт.

Свидетель произошедшего сообщил, что видел лежащие на земле два ножа, один из них - большой кухонный нож, используемый для резки хлеба.

Лондонская полиция сообщила, что в ходе инцидента никто не пострадал.

В районе Уайтхолл введены повышенные меры безопасности после нападения 22 марта на Вестминстерском мосту.

По словам корреспондента Би-би-си, ситуация в этом районе, где обычно множество туристов, остается нормальной.

Как сообщил Скотленд-ярд, задержание было проведено на основании закона о борьбе с терроризмом; мужчина, которому примерно 25-30 лет, находится в полицейском участке южного Лондона.

Он подозревается в ношении холодного оружия и подготовке террористического акта.

"Сотрудники отдела по борьбе с терроризмом продолжают расследование. В результате этого ареста какой-либо непосредственной угрозы публике нет", - заявил представитель полиции.

"Мужчина был задержан в ходе операции, которую проводил отдел по борьбе с терроризмом Скотленд-ярда, - сообщает с места событий корреспондент Би-би-си Джун Келли. - Полицейские, получив информацию от спецслужб, задержали его в районе Уайтхолл. Мужчина был обыскан и арестован. Пока нет данных о его национальности или каких-либо сведений о его жизни".

Арест был осуществлен на переходе у Парламентской площади недалеко от резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит, но, как сообщается, премьер Тереза Мэй в четверг встречалась с избирателями в графстве Дербишир.

22 марта британский гражданин Халид Масуд направил свой автомобиль на прохожих на Вестминстерском мосту, в результате чего четыре человека погибли, а затем врезался в ограду у здания парламента и набросился с ножами на стоявшего на посту полицейского Кита Палмера. Палмер скончался от полученных ранений, Масуд был убит подоспевшими полицейскими.

BBC Russian

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