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В мире

СМИ: в индийском Кашмире боевики напали на военный лагерь 27.04.2017 08:00

Боевики напали на армейский лагерь в индийском штате Джамму и Кашмир, двое боевиков были ликвидированы.

Об этом сообщает телеканал NDTV.

Инцидент произошел в округе Купвара близ населенного пункта Панзгам.

По данным телеканала, боестолкновение продолжается, идет интенсивная перестрелка.

В штате Джамму и Кашмир активно действуют сепаратисты, выступающие за независимость или присоединение к Пакистану. Сепаратистов активно поддерживает часть местных жителей, нередко устраивая акции протеста, которые перерастают в беспорядки и столкновения с полицией. Так, летом и осенью 2016 года Кашмирскую долину сотрясли массовые акции протеста после ликвидации активиста террористической группировки, более 90 человек погибли, около 12 тысяч человек пострадали.

Кроме того, в начале апреля ситуация в Кашмире стала вновь накаляться и без того нестабильная обстановка. В ходе дополнительных выборов 9 апреля вспыхнули беспорядки, восемь человек погибли, более 150 пострадали.

РИА Новости

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