Неизвестные злоумышленники ограбили парижскую квартиру премьер-министра Франции Бернара Казнева, служебные документы похищены не были, сообщили агентству Франс Пресс в окружении главы правительства.

"Премьер-министр несколько раз просил не ставить у его дома постоянную охрану, поскольку считал, что полицейские и так крайне мобилизованы в условиях повышенной террористической угрозы. Как следствие, в его квартире не было никаких документов, связанных с исполняемыми им обязанностями", — заявили в Матиньонском дворце. О том, что именно было похищено из квартиры премьера, не сообщается.

В окружении Казнева добавили, что злоумышленники не знали, кто является хозяином квартиры. "Все указывает на то, что грабители не знали, что квартира, в которой они находятся, принадлежит премьер-министру", — цитирует агентство источник из окружения премьера.

Как сообщается, ограбление произошло в начале недели, однако средства массовой информации узнали об инциденте только в четверг. После того как о грабеже стало известно прессе, на месте происшествия "были установлены временные устройства слежения".

РИА Новости