Сейсмологи на Камчатке зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,8, произошедшее в Беринговом море близ Командорских островов.

Об этом сообщил РИА Новости в четверг Камчатский филиал Геофизической службы РАН.

"Эпицентр землетрясения находился на глубине 44 км в 59 км севернее села Никольское, расположенного на одном из Командорских островов — острове Беринга. Расстояние до Петропавловска-Камчатского — 550 км. Энергетический класс сейсмособытия — 10,1", — сказал представитель службы.

В краевом главке МЧС сообщили, что землетрясение в населенных пунктах региона не ощущалось. Жертв и разрушений нет. Угроза цунами не объявлялась.

РИА Новости