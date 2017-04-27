Марокканские парламентарии в среду большинством голосов одобрили новый состав коалиционного правительства премьер-министра Саадэддина аль-Усмани.

Об этом передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Новый кабинет министров во главе с аль-Усмани поддержали 208 законодателей, против выступил 91, 40 воздержались. Перед голосованием премьер страны подчеркнул, что приоритетами правительства будет реформирование чиновничьего аппарата, реструктуризация образовательной системы и уменьшение различий в экономическом положении граждан. Он также пообещал гарантировать соблюдение прав мигрантов и обеспечить им доступ к образованию и медицинской помощи.

В марте король Марокко Мухаммед VI сменил премьер-министра страны и поручил сформировать правительство новому премьеру Саадэддину аль-Усмани, который является главой парламентской группы умеренной исламистской "Партии справедливости и развития" (ПСР). Решение о смене премьера было продиктовано тем, что после проведения парламентских выборов в октябре правительство страны так и не было сформировано.

В октябре прошлого года король Марокко переназначил лидера "Партии справедливости и развития" (ПСР) Абделилаха Бенкирана премьер-министром страны на второй срок. На прошедших в стране выборах в нижнюю палату парламента королевства победу одержала ПСР.

Марокко является страной с дуалистической конституционной монархией, но с сохранением реальной власти монарха. Он вправе назначать и снимать с должности премьер-министра страны, а также принимать решение о роспуске парламента.

РИА Новости