USD1.7025
EUR1.8627
RUB0.0304
Brent51.75
WTI49.38
Золото2 158.43
S&P 500 Index2 388.61
Nikkei 22519 289.43
В мире

Марокканский парламент одобрил новый состав правительства 27.04.2017 04:53

Марокканские парламентарии в среду большинством голосов одобрили новый состав коалиционного правительства премьер-министра Саадэддина аль-Усмани.

Об этом передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Новый кабинет министров во главе с аль-Усмани поддержали 208 законодателей, против выступил 91, 40 воздержались. Перед голосованием премьер страны подчеркнул, что приоритетами правительства будет реформирование чиновничьего аппарата, реструктуризация образовательной системы и уменьшение различий в экономическом положении граждан. Он также пообещал гарантировать соблюдение прав мигрантов и обеспечить им доступ к образованию и медицинской помощи.

В марте король Марокко Мухаммед VI сменил премьер-министра страны и поручил сформировать правительство новому премьеру Саадэддину аль-Усмани, который является главой парламентской группы умеренной исламистской "Партии справедливости и развития" (ПСР). Решение о смене премьера было продиктовано тем, что после проведения парламентских выборов в октябре правительство страны так и не было сформировано.

В октябре прошлого года король Марокко переназначил лидера "Партии справедливости и развития" (ПСР) Абделилаха Бенкирана премьер-министром страны на второй срок. На прошедших в стране выборах в нижнюю палату парламента королевства победу одержала ПСР.

Марокко является страной с дуалистической конституционной монархией, но с сохранением реальной власти монарха. Он вправе назначать и снимать с должности премьер-министра страны, а также принимать решение о роспуске парламента.

РИА Новости

81количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Женщина заявила в полицию об «изнасиловании нетрадиционным способом» в БакуАлексис Санчес принял азербайджанское гражданствоЕдва не упала: Тонкие шпильки не выдерживают веса plus-size-модели Эшли Грэм – ФОТО – ВИДЕОПостоялец отеля в Баку ежедневно оставлял для горничной веселые сюрпризы – ФОТОИлькин Гасани поделился в Сети трогательной фотографией со своей свадьбы – ФОТОИзменена схема движения в центре Баку, полиция штрафует всех, кто не знает об этом – ФОТО – КАРТАНа свадьбу азербайджанцев в РФ ворвался ОМОН и испортил праздник – ФОТОАли Инсанов приговорен к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режимаАнна Семенович требует от порносайта 50 миллионов рублей за использование ее снимков – ФОТОПо маминым стопам: Сын Аллы Пугачевой покорил Сеть исполнением известной песни - ВИДЕО

НОВОЕ НА САЙТЕ

27 апреля06:00 Полина Гагарина «рассекретила» беременность фотографией в бикини - ФОТО05:22 Трамп рассматривает возможность закрытия суда, заблокировавшего его указы04:53 Марокканский парламент одобрил новый состав правительства04:25 Российский ученые нашли способ борьбы с заражением крови03:58 СМИ: в Британии продали целую деревню в более чем 40 домами03:29 В результате стрельбы на востоке США скончался полицейский02:57 В Венесуэле заявили о выходе из Организации американских государств02:28 В Нигерии десять человек задержали по подозрению в краже нефти02:00 США заявили о намерении усилить санкции против КНДР01:35 Названа главная опасность употребления энергетиков01:04 Стивен Сигал попал в чёрный список Украины00:37 В Турции отстранили от службы более девяти тысяч полицейских00:09 США испытали межконтинентальную ракету Minuteman III - ВИДЕО26 апреля23:40 Ильхам Алиев поздравил короля Нидерландов с национальным праздником23:24 НАСА сообщило об открытии новой планеты размером с Землю - ФОТО