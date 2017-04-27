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В мире

СМИ: в Британии продали целую деревню в более чем 40 домами 27.04.2017 03:58

Британская инвестиционная компания Albanwise купила деревню в британском графстве Норт-Йоркшир, выставленную на продажу за 20 миллионов фунтов стерлингов.

Об этом сообщает телеканал ITV.

Деревня Уэст Хеслертон (West Heslerton) была выставлена на продажу около года назад. На ее территории (более 850 гектаров) находится большой особняк с 21 комнатами, 43 дома, паб, павильон для занятий спортом и спортивные площадки. Точная сумма сделки не называется, однако канал подчеркивает, что населенный пункт продавался за 20 миллионов фунтов стерлингов.

"Albanwise Ltd должна стать новым владельцем владения Уэст Хеслертон, компания рассчитывает включить его в состав владений в Норт-Йоркшире", — заявил представитель инвестиционной компании.

Ранее деревня принадлежала Еве Дануэй, которая в 1960-х получила ее в наследство от отца. В 2010 году 84-летняя женщина скончалась, не оставив наследника. Как отмечает телеканал, для живущих в деревне семей хозяйка устанавливала низкую плату за аренду дома и хотела, чтобы следующий владелец продолжал ее дело.

РИА Новости

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