USD1.7025
EUR1.8627
RUB0.0304
Brent51.75
WTI49.38
Золото2 158.43
S&P 500 Index2 388.61
Nikkei 22519 289.43
В мире

В результате стрельбы на востоке США скончался полицейский 27.04.2017 03:29

Сотрудник полиции, получивший ранения в результате стрельбы в штате Делавэр на восточном побережье США, скончался.

Об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на представителя правоохранительных органов.

Инцидент произошел в городе Беар у торгового центра Wawa. Как заявил представитель полиции штата Натаниэль Маккуин (Nathaniel McQueen), полицейский подошел к машине на стоянке около одного из магазинов, один из пассажиров вышел из автомобиля и начал стрелять. Стрелок скрылся с места преступления, второй пассажир был задержан.

Пострадавшего в результате стрельбы сотрудника полиции доставили в больницу, но от полученных ранений он скончался. "Это очень грустный день для штата и для семьи полиции штата Делавэр ", — сказал Маккуин.

Полицейские настигли стрелка у его дома, окружили здание, но злоумышленник отказался покидать его. Как отмечает агентство, осада здания продолжается, переговорщики пытаются убедить стрелка мирно сдаться полиции.

РИА Новости

168количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Женщина заявила в полицию об «изнасиловании нетрадиционным способом» в БакуАлексис Санчес принял азербайджанское гражданствоЕдва не упала: Тонкие шпильки не выдерживают веса plus-size-модели Эшли Грэм – ФОТО – ВИДЕОПостоялец отеля в Баку ежедневно оставлял для горничной веселые сюрпризы – ФОТОИлькин Гасани поделился в Сети трогательной фотографией со своей свадьбы – ФОТОИзменена схема движения в центре Баку, полиция штрафует всех, кто не знает об этом – ФОТО – КАРТАНа свадьбу азербайджанцев в РФ ворвался ОМОН и испортил праздник – ФОТОАли Инсанов приговорен к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режимаАнна Семенович требует от порносайта 50 миллионов рублей за использование ее снимков – ФОТОПо маминым стопам: Сын Аллы Пугачевой покорил Сеть исполнением известной песни - ВИДЕО

НОВОЕ НА САЙТЕ

27 апреля06:00 Полина Гагарина «рассекретила» беременность фотографией в бикини - ФОТО05:22 Трамп рассматривает возможность закрытия суда, заблокировавшего его указы04:53 Марокканский парламент одобрил новый состав правительства04:25 Российский ученые нашли способ борьбы с заражением крови03:58 СМИ: в Британии продали целую деревню в более чем 40 домами03:29 В результате стрельбы на востоке США скончался полицейский02:57 В Венесуэле заявили о выходе из Организации американских государств02:28 В Нигерии десять человек задержали по подозрению в краже нефти02:00 США заявили о намерении усилить санкции против КНДР01:35 Названа главная опасность употребления энергетиков01:04 Стивен Сигал попал в чёрный список Украины00:37 В Турции отстранили от службы более девяти тысяч полицейских00:09 США испытали межконтинентальную ракету Minuteman III - ВИДЕО26 апреля23:40 Ильхам Алиев поздравил короля Нидерландов с национальным праздником23:24 НАСА сообщило об открытии новой планеты размером с Землю - ФОТО