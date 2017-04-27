USD1.7025
EUR1.8627
RUB0.0304
Brent51.75
WTI49.38
Золото2 158.43
S&P 500 Index2 388.61
Nikkei 22519 289.43
В мире

Названа главная опасность употребления энергетиков 27.04.2017 01:35

Ученые из США установили, что энергетики опаснее большинства других напитков, содержащих кофеин.

Соответствующее исследование опубликовано в Journal of the American Heart Association, кратко о нем сообщает Американская кардиологическая ассоциация.

Специалисты пришли к выводу, что энергетики, по сравнению с остальными напитками, содержащими кофеин, повышают интервал QT в среднем на десять миллисекунд в течение двух часов. «Если этот промежуток времени, который измеряется в миллисекундах, слишком короток или слишком долог, то сердце может начать биться ненормально. Результирующая аритмия может быть опасной для жизни», — говорит соавтор Эмили Флетчер.

К подобным выводам авторы пришли в результате наблюдения за 18 добровольцами, которые разделили на две группы. Участники первой ежедневно в течение шести суток употребляли примерно 0,95 литра напитка, содержащего 108 граммов сахара и 320 миллиграммов кофеина, волонтеры из второй — энергетик того же объема, содержащий 320 миллиграммов кофеина, 40 миллилитров сока лайма и 140 миллилитров вишневого сиропа, смешанные с газированной водой.

Электрическая активность сердца у волонтеров измерялась при помощи электрокардиографии. Периферические и центральные кровяные давления фиксировалась спустя один, два, четыре, шесть и 24 часов после употребления напитка.

Авторы призывают с осторожностью относиться к употреблению энергетиков, но признают, что в исследовании приняло участие слишком мало добровольцев, что не позволяет сделать окончательные выводы о вреде энергетиков.

Лента.ру

38количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Женщина заявила в полицию об «изнасиловании нетрадиционным способом» в БакуАлексис Санчес принял азербайджанское гражданствоЕдва не упала: Тонкие шпильки не выдерживают веса plus-size-модели Эшли Грэм – ФОТО – ВИДЕОПостоялец отеля в Баку ежедневно оставлял для горничной веселые сюрпризы – ФОТОИлькин Гасани поделился в Сети трогательной фотографией со своей свадьбы – ФОТОИзменена схема движения в центре Баку, полиция штрафует всех, кто не знает об этом – ФОТО – КАРТАНа свадьбу азербайджанцев в РФ ворвался ОМОН и испортил праздник – ФОТОАли Инсанов приговорен к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режимаАнна Семенович требует от порносайта 50 миллионов рублей за использование ее снимков – ФОТОНемусульманин: Линдси Лохан показала поклонникам нового бойфренда – ФОТО

НОВОЕ НА САЙТЕ

27 апреля01:35 Названа главная опасность употребления энергетиков01:04 Стивен Сигал попал в чёрный список Украины00:37 В Турции отстранили от службы более девяти тысяч полицейских00:09 США испытали межконтинентальную ракету Minuteman III - ВИДЕО26 апреля23:40 Ильхам Алиев поздравил короля Нидерландов с национальным праздником23:24 НАСА сообщило об открытии новой планеты размером с Землю - ФОТО23:03 Ильхам Алиев поздравил президента Южно-Африканской Республики с национальным праздником22:50 В Китае ребёнок выжил после того, как его дважды переехали машины - ВИДЕО22:21 Instagram снова оказался недоступен по всему миру21:54 Стратегия глубоких экономических реформ21:32 Лавров обсудил с министром обороны Израиля ситуацию в Сирии21:07 Emin заработал еще полтора миллиона – ФОТО – ВИДЕО21:01 США провели испытание межконтинентальной баллистической ракеты20:52 Генпрокуратура АР расследует вопрос об уголовных делах против азербайджанских компаний в Украине20:39 Россия поставила в Азербайджан новую партию современного оружия и военной техники – ФОТО – ВИДЕО