Первая в мировой истории «искусственная матка», внутри которой был выращен плод, разработана американскими биологами.

По информации издания Nature Communications, зародыш ягненка стал первым подопытным. Сам плод пробыл в инкубаторе целый месяц.

Как сообщили специалисты, «искусственная матка» для недоношенных детей и зародышей представляет собой своеобразную систему поддержания жизни, в которой зародыш находится в плотном пакете с подключенными трубками, по которым поставляется специальная амниотическая жидкость. Именно в таком инкубаторе и был выращен плод недоношенного ягненка.

По словам ученых, совершенствование состава амниотической жидкости, которой заполняется «биосумка», позволит решать более амбициозные задачи и помогать расти еще менее развитым зародышам. Кроме того, данный инкубатор может спасти как недоношенных зародышей, так и детей человека.