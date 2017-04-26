Президент США Дональд Трамп во вторник пообещал реализовать проект по строительству стены на границе с Мексикой.
"Стена будет построена", — сказал Трамп, выступая в Белом доме.
Президент также пообещал, что проект будет реализован быстро.
Строительство стены на границе с Мексикой для борьбы с трансграничной преступностью, наркотрафиком и нелегальной миграцией было одним из главных предвыборных обещаний Трампа.
После вступления в должность он издал указ, которым предписывается подготовить соответствующий проект. Источники финансирования такого строительства пока не определены.