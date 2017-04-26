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В мире

Трамп пообещал быстро построить стену на границе с Мексикой 26.04.2017 00:25

Президент США Дональд Трамп во вторник пообещал реализовать проект по строительству стены на границе с Мексикой.

"Стена будет построена", — сказал Трамп, выступая в Белом доме.

Президент также пообещал, что проект будет реализован быстро.

Строительство стены на границе с Мексикой для борьбы с трансграничной преступностью, наркотрафиком и нелегальной миграцией было одним из главных предвыборных обещаний Трампа.

После вступления в должность он издал указ, которым предписывается подготовить соответствующий проект. Источники финансирования такого строительства пока не определены.

РИА Новости

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