США провели успешные испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.

Об этом в среду, 26 апреля, сообщает The National Interest со ссылкой на заявление ВВС страны.

Пуск был произведен с базы Вандерберг (штат Калифорния). Ракета, которая пролетела около 6440 километров (4000 миль), была оснащена инертной головной частью. В результате запуска была поражена условная цель на Маршалловых Островах.

«Эти запуски [ракеты] Minuteman необходимы для того, чтобы проверить состояние нашего ядерного оружия и продемонстрировать его способности», — заявил полковник Джон Мосс.

В заявлении военных также утверждается, что данное испытание позволяет убедиться, что США способны поддерживать уровень «сильного, эффективного ядерного сдерживания» как важную часть национальной безопасности.

Лента.ру