Палата депутатов (нижняя палата) парламента Чехии во вторник признала т.н. «геноцид армян».

Как сообщил в Твиттере пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян, за решение о его признании проголосовали 104 депутата.

При этом, как передает ИТАР ТАСС, пресс-секретарь Пражского града Иржи Овчачек процитировал журналистам текст письма президента Чехии Милоша Земана, направленного духовному лидеру армянской общины в республике.

«Мы вспоминаем 102-ю годовщину с того времени, когда на территории Армении (в Османской империи - прим.) прошли массовые убийства армянского населения, - отмечается в документе. - Я несколько раз лично, в последнем случае во время государственного визита в Армению и на переговорах с президентом Сержем Саргсяном в июне прошлого года назвал эти зверства геноцидом».

Армения настаивает на том, что в результате т.н. «геноцида» в 1915 году в Османской империи погибли полтора миллиона армян. Турция считает эту цифру завышенной и объясняет гибель армян реалиями военного времени: армянское население Османской империи вело борьбу на стороне «Антанты» против военного блока «Тройственный союз», в который входила Османская Турция.

Турция неоднократно предлагала Армении открыть архивы и предоставить всю информацию, которую они содержат, на рассмотрение международных специалистов и ученых-исследователей в этой сфере. Армения инициативу игнорирует, предпочитая требовать у всего мира признания «геноцида» на основе заявлений современников.

Армянское лобби уже много лет ведет деятельность для его признания в ряде стран мира.

А.А.