Джереми Микс, более известный как «самый красивый в мире преступник», вновь оказался в центре скандала.

После приземления в аэропорту Хитроу манекенщика задержали на паспортном контроле и развернули обратно. В самолет, следовавший в США, его сопровождал полицейский конвой. Жена Микса и его менеджер остались в Великобритании.

Как оказалось, у Джереми были все необходимые документы для посещения Великобритании, но после приземления ему неожиданно отказали во въезде в страну. Официальные причины такого решения сотрудников английской таможни пока не называются.

Раздосадованный Микс позже записал видео, которое разместил в Сети. В ролике он ругает власти Великобритании и раздраженно заявляет, что уже невероятно устал от подобных инцидентов, которые преследуют его из-за темного прошлого. Ведь до того, как Джереми прославился как манекенщик, он был осужден за торговлю оружием. Его снимок из зала суда случайно попал Сеть, после чего с ним и связался агент. Микс 27 месяцев провел тюрьме, а после освобождения пописал контракт с модельным агентством.

С.К., Э.Т.

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