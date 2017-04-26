USD1.7025
EUR1.8627
RUB0.0304
Brent51.75
WTI49.38
Золото2 158.43
S&P 500 Index2 388.61
Nikkei 22519 289.43
В мире

НАСА сообщило об открытии новой планеты размером с Землю - ФОТО 26.04.2017 23:24

Международная группа исследователей заявила об обнаружении новой ледяной планеты размером с Землю.

Об этом сообщает в среду НАСА.

Согласно сообщению ведомства, планета, размер которой приблизительно равен размеру Земли, находится на таком же расстоянии от своей звезды, как Земля — от Солнца.

"Эта ледяная планета является самой малой из тех, что когда-либо были обнаружены с помощью микролинзирования", — сообщил в связи с открытием сотрудник Лаборатории реактивного движения НАСА в Пасадене (Калифорния) Йосси Шварцвальд (Yossi Shvartzvald).

В НАСА отмечают, что, "скорее всего, планета слишком холодная для того, чтобы на ней могла быть жизнь в том виде, в каком мы знаем ее, поскольку ее звезда слишком слабая".

Как пояснили в НАСА, новая планета получила название OGLE-2016-BLG-1195Lb. Она была выявлена в результате осуществляемого на базе Варшавского университета (Польша) оптического эксперимента по гравитационному линзированию (Optical Gravitational Lensing Experiment, OGLE). Авторы исследования также использовали Южно-Корейскую сеть телескопов микролинзирования KMTNet и американский космический телескоп Спитцер (Spitzer).

В НАСА отмечают, что открытие способствует лучшему пониманию распределения планет в нашей галактике. По мнению ученых, это дает новые знания для понимания планетарных систем за пределами Солнечной системы.

РИА Новости

143количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Женщина заявила в полицию об «изнасиловании нетрадиционным способом» в БакуАлексис Санчес принял азербайджанское гражданствоЕдва не упала: Тонкие шпильки не выдерживают веса plus-size-модели Эшли Грэм – ФОТО – ВИДЕОПостоялец отеля в Баку ежедневно оставлял для горничной веселые сюрпризы – ФОТОИлькин Гасани поделился в Сети трогательной фотографией со своей свадьбы – ФОТОИзменена схема движения в центре Баку, полиция штрафует всех, кто не знает об этом – ФОТО – КАРТАНа свадьбу азербайджанцев в РФ ворвался ОМОН и испортил праздник – ФОТОАли Инсанов приговорен к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режимаАнна Семенович требует от порносайта 50 миллионов рублей за использование ее снимков – ФОТОНемусульманин: Линдси Лохан показала поклонникам нового бойфренда – ФОТО

НОВОЕ НА САЙТЕ

27 апреля00:09 США испытали межконтинентальную ракету Minuteman III - ВИДЕО26 апреля23:40 Ильхам Алиев поздравил короля Нидерландов с национальным праздником23:24 НАСА сообщило об открытии новой планеты размером с Землю - ФОТО23:03 Ильхам Алиев поздравил президента Южно-Африканской Республики с национальным праздником22:50 В Китае ребёнок выжил после того, как его дважды переехали машины - ВИДЕО22:21 Instagram снова оказался недоступен по всему миру21:54 Стратегия глубоких экономических реформ21:32 Лавров обсудил с министром обороны Израиля ситуацию в Сирии21:07 Emin заработал еще полтора миллиона – ФОТО – ВИДЕО21:01 США провели испытание межконтинентальной баллистической ракеты20:52 Генпрокуратура АР расследует вопрос об уголовных делах против азербайджанских компаний в Украине20:39 Россия поставила в Азербайджан новую партию современного оружия и военной техники – ФОТО – ВИДЕО20:30 ВВС Турции нанесли удары по объектам РКК в Ираке20:12 Трамп поздравил супругу с днем рождения в Twitter - ФОТО19:47 Умер режиссер «Молчания ягнят» Джонатан Демме