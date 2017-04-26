Международная группа исследователей заявила об обнаружении новой ледяной планеты размером с Землю.

Об этом сообщает в среду НАСА.

Согласно сообщению ведомства, планета, размер которой приблизительно равен размеру Земли, находится на таком же расстоянии от своей звезды, как Земля — от Солнца.

"Эта ледяная планета является самой малой из тех, что когда-либо были обнаружены с помощью микролинзирования", — сообщил в связи с открытием сотрудник Лаборатории реактивного движения НАСА в Пасадене (Калифорния) Йосси Шварцвальд (Yossi Shvartzvald).

В НАСА отмечают, что, "скорее всего, планета слишком холодная для того, чтобы на ней могла быть жизнь в том виде, в каком мы знаем ее, поскольку ее звезда слишком слабая".

Как пояснили в НАСА, новая планета получила название OGLE-2016-BLG-1195Lb. Она была выявлена в результате осуществляемого на базе Варшавского университета (Польша) оптического эксперимента по гравитационному линзированию (Optical Gravitational Lensing Experiment, OGLE). Авторы исследования также использовали Южно-Корейскую сеть телескопов микролинзирования KMTNet и американский космический телескоп Спитцер (Spitzer).

В НАСА отмечают, что открытие способствует лучшему пониманию распределения планет в нашей галактике. По мнению ученых, это дает новые знания для понимания планетарных систем за пределами Солнечной системы.

РИА Новости