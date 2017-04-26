Американские ВВС в среду испытают межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III, которая составляет основу стратегических ядерных сил страны, пишет Washington Examiner.

Представитель Командования глобальных ударов ВВС США заявил, что испытания планировались за год и их проведение не связано с ситуацией на Корейском полуострове.

"Этот пуск Minuteman III необходим для проверки статуса наших национальных ядерных сил, а также для демонстрации наших ядерных возможностей", — сказал полковник Джон Мосс, который отдаст команду о пуске ракеты.

Ранее сообщалось, что Minuteman III — единственная сегодня межконтинентальная баллистическая ракета наземного базирования в Соединенных Штатах. Она состоит на вооружении американской армии с 1970 года, в конце 1978 года производство прекратили.

Minuteman III способна поражать цели в радиусе 12 тысяч километров. Всего страна располагает 450 ракетами этого класса, расположенными на базах в штатах Вайоминг, Северная Дакота и Монтана. Они останутся на вооружении как минимум до 2020 года.

Напряженность вокруг Корейского полуострова возросла в последние месяцы в связи с рядом ракетных испытаний КНДР и слухами о возможном новом ядерном испытании. В Вашингтоне заявили, что не исключают военного варианта действий против КНДР, но при этом намерены сосредоточиться на экономическом давлении на Пхеньян с помощью санкций.

РИА Новости