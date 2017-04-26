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В мире

Трамп поздравил супругу с днем рождения в Twitter - ФОТО 26.04.2017 20:12

Президент США Дональд Трамп воспользовался социальными сетями, чтобы поздравить с днем рождения свою супругу, первую леди Меланью Трамп.

«С Днем рождения нашу первую леди США Меланью», — написал президент и сопроводил свой пост фотографией, на которой он с супругой совершают шествие по улицам Вашингтона в день инаугурации. На фотографии написано поздравление, подписано сегодняшним днем.

Первой леди США, родившейся в Словении Меланье Трамп, сегодня исполнилось 47 лет.

РИА Новости

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