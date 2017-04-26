Президент США Дональд Трамп воспользовался социальными сетями, чтобы поздравить с днем рождения свою супругу, первую леди Меланью Трамп.

«С Днем рождения нашу первую леди США Меланью», — написал президент и сопроводил свой пост фотографией, на которой он с супругой совершают шествие по улицам Вашингтона в день инаугурации. На фотографии написано поздравление, подписано сегодняшним днем.

Первой леди США, родившейся в Словении Меланье Трамп, сегодня исполнилось 47 лет.

РИА Новости