Оскароносный режиссер фильма «Молчание ягнят» Джонатан Демме скончался в среду в Нью-Йорке на 74-м году жизни, сообщает портал Deadline.

По данным сайта Indiewire, ссылающегося на близкий к семье режиссера источник, Демме скончался из-за рака пищевода и осложнений после заболевания сердечно-сосудистой системы.

Демме завоевал «Оскар» в 1992 году за фильм «Молчание ягнят» о хитроумном маньяке Ганнибале Лекторе. Также среди его известных работ фильм «Филадельфия» и номинированная на «Оскар» картина «То, что ты делаешь».

РИА Новости