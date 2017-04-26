Узбекский тракторист заработал полмиллиона долларов, прикинувшись врачом

Тракторист одного из кишлаков в Узбекистане осужден на 8 лет тюрьмы за то, что обманом получил врачебный сертификат и притворялся доктором, заработав, таким образом, около 500 тысяч долларов, передает Sputnik Узбекистан со ссылкой на газету Генеральной прокуратуры республики «Хукук».

По данным издания, Кахрамон Пулатов, работавший трактористом в одном из кишлаков Алатского района Бухарской области, обманным путем получил поддельный сертификат члена Всемирной ассоциации психологов, врачей и народной медицины, выданный Министерством здравоохранения Казахстана.

В апреле 2016 года мошенник организовал частное предприятие по оказанию медицинских услуг, привлек к его деятельности некоторых своих родственников, сообщает издание Генпрокуратуры. По данным следствия, незаконный доход лжедоктора за время деятельности его предприятия составил около 1,8 миллиарда сумов (около 500 тысяч долларов по курсу ЦБ Узбекистана).

Пулатова приговорили к 8 годам лишения свободы и штрафу в размере 150 минимальных зарплат. Остальные члены семьи тракториста также понесут уголовную ответственность.

А.А.