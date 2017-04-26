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В мире

Хакер залил гей-порно на страницы сотен сторонников ИГИЛ 26.04.2017 08:00

Хакер под псевдонимом WauchalaGhost взломал более 250 Twitter-аккаунтов, принадлежащих сторонникам террористической группировки «Исламское государство Ирака и Леванта», и опубликовал в них картинки с гомосексуалистами и ссылки на гей-порно. Об этом сообщает The Independent.

По словам хакера, которому экстремисты угрожают отрубить голову, он выискивал профили боевиков на протяжении полутора лет. Взломать их он решил после теракта в гей-баре Pulse в Орландо, в результате которого погибло 49 человек.

«Они хотят убить меня. И это хорошо, потому что если они сосредоточатся на мне, то не будут делать ничего другого», — уверен WauchalaGhost.

Он также отметил, что в среднем тратил на взлом аккаунта члена ИГИЛ около 60 секунд, поскольку у большинства экстремистов «технические навыки как у 10-летнего ребенка».

В заключение WauchalaGhost подчеркнул, что он и его команда не используют гей-порно, чтобы оскорбить мусульман. «Наши действия направлены только против джихадистов. Многие из наших [хакеров] тоже мусульмане, и мы уважаем все религии, которые не забирают невинные жизни», — подытожил он.

Lenta.ru

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