Эсминец США Mahan был вынужден изменить курс, чтобы избежать столкновения с иранским катером, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на два источника в администрации США.

По данным телеканала, американский эсминец встретился с катером элитного Корпуса стражей исламской революции. Чтобы избежать столкновения, эсминец изменил курс, подал сигнал опасности и запустил сигнальные ракеты. Также экипаж занял боевые позиции.

США в прошлом неоднократно обвиняли иранских моряков в небезопасных маневрах в Персидском заливе.

РИА Новсти