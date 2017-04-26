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В мире

СМИ: американский эсминец изменил курс при встрече с иранским катером 26.04.2017 05:19

Эсминец США Mahan был вынужден изменить курс, чтобы избежать столкновения с иранским катером, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на два источника в администрации США.

По данным телеканала, американский эсминец встретился с катером элитного Корпуса стражей исламской революции. Чтобы избежать столкновения, эсминец изменил курс, подал сигнал опасности и запустил сигнальные ракеты. Также экипаж занял боевые позиции.

США в прошлом неоднократно обвиняли иранских моряков в небезопасных маневрах в Персидском заливе.

РИА Новсти

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