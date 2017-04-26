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В мире

Ученые объяснили неспособность полных людей нарастить мышцы 26.04.2017 04:14

Исследователи из Университета Огасты, штат Джорджия, США, назвали причину, по которой у страдающих от ожирения людей доля мышечной ткани, в отличие от жировой, не увеличивается, пишет издание EurekAlert!

Тучные люди, как полагают специалисты, в избытке производят миостатин. Этот белок известен в качестве ингибитора роста мышечных тканей: люди, обладающие его избытком, имеют меньшую долю мышечной ткани.

К таким выводам ученые пришли в ходе наблюдений за четырьмя группами мышей: худыми и тучными, производящими миостатин, и худыми и тучными, миостатин не производящими. Исследователи уверены, что результаты экспериментов на грызунах справедливы и для людей.

РИА Новости

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