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В мире

Ле Пен: хочу мирные отношения с Россией и США 26.04.2017 03:42

Лидер правой партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен, которая прошла во второй тур президентских выборов во Франции, заявила, что хочет мирных отношений с Россией и США, сообщает Le Parisien.

«Я хочу мирные отношения со всеми странами, я хочу их с США, я хочу их с Россией, я хочу их с Великобританией», — сказала она.

По словам Ле Пен, она уважительно относиться ко всем государствам. Также она назвала себя кандидатом, который способен установить нормальные отношения с всеми странами.

Ранее Марин Ле Пен пообещала защитить Францию от «безудержной глобализации».

Gazeta.ru

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