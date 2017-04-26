Сокращение финансирования ООН ослабит мировое влияние Вашингтона из-за передачи "повестки дня странам, которые могут быть враждебны интересам" США, говорится в письме, которое направили в американский конгресс бывшие постпреды США при Всемирной организации.

Как передает агентство Рейтер, послание подписали девять постоянных представителей США при ООН в разные годы, включая Мадлен Олбрайт, Томаса Пикеринга, Сьюзан Райс и Саманту Пауэр.

"Сокращение финансирование ООН… только навредит национальной безопасности США и нашей позиции в мире. Другие страны, в первую очередь Россия и Китай, сделают все возможное, чтобы заполнить этот пробел в руководстве", — заявила Олбрайт репортерам.

В письме бывшие постпреды призвали конгресс избегать резкого сокращения финансирования ООН и дать нынешнему постоянному представителю США при организации Никки Хейли, а также генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу время и пространство, чтобы провести реформы в организации и сделать ее более эффективной и гибкой.

Президент США Дональд Трамп обещал стране немало изменений. Новая администрация намерена привнести их и в ООН. Распространенный ранее проект американского бюджета на 2018 год подтвердил звучавшие прежде заявления о сокращении финансирования ООН. Вашингтон потребовал от Всемирной организации "обуздать затраты".

РИА Новости