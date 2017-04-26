В последние два дня с первых страниц мировых новостных агентств не сходит новость о том, что в американском Арканзасе объявили сезон казней.

Причина до удивительного банальна - у смертельных инъекций заканчивается срок годности, и по этой причине власти спешат успеть казнить как можно больше приговоренных.

Так, 21 апреля власти штата Арканзас впервые за последние 12 лет привели в исполнение смертный приговор. А 24 апреля были проведены сразу еще две казни из восьми, запланированных на этот месяц. В США не казнили двух приговоренных в один день с 2000 года.

На фото: восемь граждан США, ожидающих казни в Арканзасе

Событию предшествовал скандал: McKensson - компания-производитель вещества, используемого властями для смертельной инъекции, - заявила о том, что ее не поставили в известность, для каких целей оно будет использовано, и потребовала вернуть ей препарат.

Впрочем, власти Арканзаса столкнулись с еще одной проблемой: на церемонию исполнения смертного приговора долго не могли найти свидетелей.

Как правило, на исполнении смертного приговора присутствуют члены семьи приговоренного и родственники жертв. Законодательство требует, чтобы при каждой казни находились также не менее шести так называемых «уважаемых граждан» — это могут быть журналисты, чиновники или видные общественники. Однако найти их оказалось задачей не из простых.

Тем не менее все «формальности» были улажены, и 21 апреля в Арканзасе казнили Лидела Ли.

Адвокаты Ли добивались отмены казни, указывая, что приведение приговора в исполнение только из-за того, что у смертельной инъекции заканчивается срок годности, нарушает закон.

На фото: Л. Ли

Кроме того, Ли лишили возможности провести ДНК-экспертизу, которая могла доказать его невиновность. Заключенный провел в тюрьме более 20 лет в ожидании казни, ожидая ответов на рассылаемые адвокатами многочисленные апелляции.

Казни же двух других приговоренных - Джека Джонса и Марселя Уильмса, признанных виновными в убийствах,- состоялись с разницей в три часа 24 апреля. Адвокаты Уильямса пытались отсрочить казнь, заявляя, что смерть Джонса, убитого первым, была «медленной и мучительной» — его не могли казнить в течение 45 минут. Но власти назвали эти претензии «совершенно необоснованными».

«Джек Джонс был привязан к каталке, ниже шеи его тело было покрыто простыней. Голову как будто зажали. Около двух минут он продолжал говорить, хотя дышать ему было трудно. А умер он спустя примерно 14 минут», — свидетельствует Трейси Уитакер, журналист.

«После того как он перестал дышать, на его лице появилась гримаса. Не знаю, больно ли ему было. Но лицо немного скорчилось», — пишет журналист Келли Киссел.

«К 11-ти часам 54-м минутам у нас все еще не было уверенности в том, дышит он или нет. Позже его еще раз проверили на сознание, и он, кажется, их услышал. Он дышал носом. А затем его прослушали стетоскопом», — рассказывает Марин Глисович.

У Джонса и Уильямса на счету изнасилование и убийство, которые они совершили в середине 90-х.

52-летний Джонс был осужден за изнасилование и убийство 34-летней Мэри Филлипс в 1995 году и попытку убийства ее 11-летней дочери. Кроме того, американец совершил изнасилование и убийство во Флориде.

46-летний Марсел Уильямс совершил изнасилование и убийство в 1997 году, а также похитил двух женщин.

На фото: Дж.Джонс (слева), М.Уильямс (справа)

У обоих перед приведением приговора в исполнение был… последний ужин.

По мнению психологов, в СМИ активно рассказывают о последнем ужине приговоренных к казни убийц, чтобы напугать потенциальных преступников, находящихся на свободе.

В качестве последнего ужина Джонс заказал жареную курицу, картошку по-деревенски с соусом тартар, ломтики говядины, три конфеты, молочный коктейль с шоколадом и фруктовый пунш.

Уильямс же поужинал жареным цыпленком, банановым пудингом, кукурузными чипсами, двумя содовыми и жареной картошкой с кетчупом.

Тем не менее спешка, с которой американские власти намеревались казнить приговоренных, равно как и причины этой спешки, вызвали негодование правозащитников: по стране прокатилась волна акций протеста. К одной из них даже присоединился знаменитый голливудский актер Джонни Депп.

Некоторые американские и европейские компании отказались поставлять яды и усыпляющие препараты для смертельных инъекций.

А родственники жертв требуют вернуться к расстрелам и электрическому стулу, так как в ряде штатов собираются использовать в смертельном коктейле новые вещества. А это не что иное, как эксперименты над людьми, утверждают противники этого предложения и смертной казни вообще.

В качестве ответа высший и окружной суды отложили на неопределенный срок казнь нескольких приговоренных.

«Для запрета смертной казни — причин достаточно. Дело хотя бы в том, что она не приносит результатов. Из-за нее преступлений не становится меньше. А тех, кого казнить, часто выбирают среди темнокожих. Или неимущих», — уверен священник Мэттью Брайант.

Следующая инъекция в Арканзасе была запланирована на четверг.

Америка — единственная из стран Большой семерки, где все еще применяется смертная казнь. И по этому признаку США оказываются в необычной для себя компании таких государств, как Китай, Иран, Йемен и Северная Корея.

1news.az

При написании статьи использовались материалы Euronews, Snob.ru, «Вести», CNN и других открытых источников