Президент Франции Франсуа Олланд выступил с одиозным заявлением на организованном координационным советом армянских организаций Франции (CCAF) в Париже мероприятии, посвященном годовщине событий 1915 года в Османской империи.

«Мы не должны отступать от пути криминализации отрицания геноцида армян. Франция должна при каждой возможности говорить Турции, что это был геноцид и его надо признать», - сказал он, сообщает News.am.

«Это был мой долг прийти сюда и почтить память жертв геноцида армян. Мы должны быть всегда мобилизованы, так как борьба за память о трагедии – это борьба, - отметил Олланд. - Борьба за то, чтобы отрицать всякое искажение исторической правды. Франция солидарна с армянским народом, что я доказал своим визитом в Армению. Только историческая правда может объединять. Я должен сказать, что мы не должны отступать от пути криминализации отрицания геноцида. Отрицание – это не мнение, это отрицание правды».

Олланд сообщил, что будет создан архив по вопросу т.н. «геноцида армян».

«Вследствие многочисленных нарушений прав человека в мире сегодня, 24-ое апреля, нам напоминает о том, что мы должны действовать. Знайте, что между армянским и французским народами - неразрушимая связь, это братская связь», - сказал он.

1news.az