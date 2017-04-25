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В мире

Олланд за то, чтобы Франция при каждой возможности говорила Турции, что это был «геноцид» - ФОТО 25.04.2017 13:08

Президент Франции Франсуа Олланд выступил с одиозным заявлением на организованном координационным советом армянских организаций Франции (CCAF) в Париже мероприятии, посвященном годовщине событий 1915 года в Османской империи.

«Мы не должны отступать от пути криминализации отрицания геноцида армян. Франция должна при каждой возможности говорить Турции, что это был геноцид и его надо признать», - сказал он, сообщает News.am.

«Это был мой долг прийти сюда и почтить память жертв геноцида армян. Мы должны быть всегда мобилизованы, так как борьба за память о трагедии – это  борьба, - отметил Олланд. - Борьба за то, чтобы отрицать всякое искажение исторической правды. Франция солидарна с армянским народом, что я доказал своим визитом в Армению. Только историческая правда может объединять. Я должен сказать, что мы не должны отступать от пути криминализации отрицания геноцида. Отрицание – это не мнение, это отрицание правды».

Олланд сообщил, что будет создан архив по вопросу т.н. «геноцида армян».

«Вследствие многочисленных нарушений прав человека в мире сегодня, 24-ое апреля, нам напоминает о том, что мы должны действовать. Знайте, что между  армянским и французским народами - неразрушимая связь, это братская связь», - сказал он.

1news.az

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