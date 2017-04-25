Злоумышленники написали на памятнике маркером нецензурное послание президенту.

Со дня вступления Дональда Трампа в должность прошло уже несколько месяцев, однако и сам президент, и его политика до сих пор вызывают возмущение у многих жителей Соединенных Штатов. Иногда недовольство обретает крайне неожиданные и нелицеприятные формы.

Так, например, недавно неизвестные решили выразить свое отношение к главе Белого дома путем осквернения его звезды на голливудской Аллее славы. Недоброжелатели написали на именной плите нецензурное ругательство, обращенное к Трампу.

К слову, это не первый случай подобного вандализма. После указа нового американского президента о запрете на въезд в страну беженцев и сообщения о том, что на границе с Мексикой будет построена стена, несогласные решили возвести аналогичный барьер вокруг звезды президента на Аллее славы. А в 2016 году радикально настроенный гражданин даже разбил памятник Трампу кувалдой.

Источник: ok-magazine.ru