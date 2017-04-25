Представители "Сирийских демократических сил" (SDF), основу которых составляют курдские отряды, на пресс-конференции подвели итоги первого этапа наступления на город Ракка, "столицу" боевиков "Исламского государства Ирака и Леванта" сообщает курдское агентство Firat.

Отмечается, что за время наступления курдам удалось уже освободить 13 деревень и ликвидировать 311 боевиков, еще восемь попали в плен.

Сами SDF потеряли 30 человек убитыми и 37 ранеными, передает агентство со ссылкой на пресс-секретаря SDF Джихана Шейх Эхмеда и членов командования SDF Лукмана Азада и Мухаммеда Эль-Эреба.

"Мы нанесли тяжелые удары по противнику и причинили им серьезные потери. Северная часть долины Аль-Джалаб очищена от бандитов", — цитирует агентство руководителей SDF.

Наступление на Ракку, которое курды называют четвертым этапом операции "Гнев Евфрата", началось 11 апреля.

Освобождение города Табка и "сирийской столицы" ИГИЛ Ракки является частью объявленной "Сирийскими демократическими силами" (SDF) операции "Гнев Евфрата".

Основой SDF являются курдские отряды, а также ополчения местных арабских племен. Операция идет при поддержке американской авиации и спецназа. В свою очередь, это вызвало протесты официального Дамаска, который подчеркивает, что американцы действуют без согласия сирийских властей, и их присутствие на севере Сирии, по сути, является интервенцией.

РИА Новости