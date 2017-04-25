США выделяют дополнительно 94 миллиона долларов на оказание гуманитарной помощи Йемену, сообщил представитель госдепартамента Марк Тонер.

"Это дополнительное финансирование доведет общий вклад гуманитарной помощи США до 526 миллионов с начала 2016 финансового года. Это новая помощь направлена на обеспечение (населения Йемена) продовольствием и чистой питьевой водой", — сказал Тонер на брифинге.

Кроме того, средства пойдут на оказание медицинской помощи, в том числе детям, добавил представитель госдепа.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Правительство с воздуха и на земле получает поддержку арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.

Премьер-министр Йемена Абдул Азиз бин Салех Хабтур заявил, что страна нуждается в 2 миллиардах долларов гуманитарной помощи.

РИА Новости