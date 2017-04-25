USD1.7022
EUR1.8492
RUB0.0305
Brent51.75
WTI49.38
Золото2 160.77
S&P 500 Index2 374.15
Nikkei 22519 079.33
В мире

США дополнительно выделят $94 миллиона на гуманитарную помощь Йемену 25.04.2017 22:45

США выделяют дополнительно 94 миллиона долларов на оказание гуманитарной помощи Йемену, сообщил представитель госдепартамента Марк Тонер.

"Это дополнительное финансирование доведет общий вклад гуманитарной помощи США до 526 миллионов с начала 2016 финансового года. Это новая помощь направлена на обеспечение (населения Йемена) продовольствием и чистой питьевой водой", — сказал Тонер на брифинге.

Кроме того, средства пойдут на оказание медицинской помощи, в том числе детям, добавил представитель госдепа.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Правительство с воздуха и на земле получает поддержку арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.

Премьер-министр Йемена Абдул Азиз бин Салех Хабтур заявил, что страна нуждается в 2 миллиардах долларов гуманитарной помощи.

РИА Новости

125количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Ким Кардашьян показала целлюлит на ягодицах - ФОТОТрамп отменил финансирование для АзербайджанаВ Ереване сожгли флаги Азербайджана и Турции: Анкара отреагировала резким заявлением – ФОТОВ Баку рабочий сорвался со здания из-за сильного порыва ветра - ФОТО - ВИДЕОВ сети появились снимки со свадьбы Илькина Гасани – ФОТО – ВИДЕОСМИ: Месси выплюнул зуб в перерыве «класико» с «Реалом» - ФОТО - ВИДЕОДжулия Робертс сфотографировалась с Месси и Роналду после «Эль классико» - ФОТО – ВИДЕОМария Захарова: «Сердцем я с армянским народом…»Девичьи разборки: Мелания и Иванка Трамп перестали общатьсяЗидан может покинуть «Реал» из-за неудовлетворительных достижений команды

НОВОЕ НА САЙТЕ

25 апреля23:34 Эрдоган заявил, что предупредил Россию и США об операции против курдов23:07 ГТК: Сообщения о массовой драке и избиении работника таможни не соответствуют действительности22:45 США дополнительно выделят $94 миллиона на гуманитарную помощь Йемену22:26 США обеспокоены действиями Турции в Сирии и Ираке21:59 Омер Челик: Решение ПАСЕ по Турции – историческая ошибка21:46 По инициативе Лейлы Алиевой в Ботаническом саду МГУ прошла акция посадки деревьев - ФОТО21:33 В Баку состоялось мероприятие, посвященное просвещению по аутизму – ФОТО21:30 Шахин Алиев: Закон не может упразднить Администрацию Президента Азербайджанской Республики21:18 На оккупированных азербайджанских территориях погиб армянский военнослужащий21:05 В Баку возник пожар в ряде домов20:59 Самед Сеидов: «Будущее Совета Европы под вопросом»20:53 Связанная с «Аль-Каидой» группировка взяла ответственность за теракт в Петербурге20:35 Вице-президент Ирана и премьер-министр Грузии обсудят энергетический коридор через Армению20:30 Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила Институт стран Азии и Африки МГУ - ФОТО20:20 Трамп стал рекордсменом по количеству подписанных указов за первые 100 дней