Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность запретить провоз на борту самолетов из Европы крупных электронных устройств, пишет газета Guardian со ссылкой на источники, близкие к ситуации.

"Британские чиновники понимают, что их американские коллеги намерены расширить запрет… на рейсы из Европы. На данный момент неясно, почему власти США могут этого хотеть", — пишет газета.

Ранее США объявили о намерении ввести запрет на провоз электронных устройств на борту самолетов, следующих в Соединенные Штаты из восьми стран Северной Африки и Ближнего Востока: Египта, Иордании, Кувейта, Марокко, Катара, Саудовской Аравии, Турции и ОАЭ. Запрет будет введен на неопределенный срок. Американский запрет на электронику на борту связан с террористической угрозой.

Великобритания также ввела запрет на провоз некоторых видов мобильной электроники в салонах следующих в Британию самолетов из Турции, Ливана, Иордании, Египта, Туниса и Саудовской Аравии.

РИА Новости