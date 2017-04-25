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В мире

Обама выступил на публике впервые после ухода с поста президента США - ВИДЕО 25.04.2017 09:18

Барак Обама в понедельник, 24 апреля, впервые выступил на публике после ухода с поста президента США. Об этом во вторник, 25 апреля.

В своей речи перед молодежью в университете Чикаго он заявил, что собирается заняться работой с подрастающим поколением. «Главное и самое важное, что я могу сделать — это помочь в подготовке лидеров нового поколения, чтобы они могли принять эстафету в этом меняющемся мире», — приводит агентство слова Обамы.

Он подчеркнул, что планирует трудиться в таких областях, как судебная реформа и финансирование политики. «Это то, что нам мешает противостоять вызовам и добиваться прогресса в политике и общественной жизни», — подчеркнул он.

Отмечается также, что в своем спиче 44-й президент США ни разу не упомянул нынешнего хозяина Белого дома Дональда Трампа.

В конце марта сообщалось, что Барак Обама улетел на тихоокеанский остров Тетиароа, чтобы заняться написанием мемуаров. По данным The Washington Post, после ухода с поста главы государства он уже провел несколько отпусков: отдыхал на Карибских и Гавайских островах, а также в калифорнийском городе Палм-Спрингс.

8 ноября 2016 года в Соединенных Штатах прошли президентские выборы, победу на них одержал республиканец Дональд Трамп. 20 января 2017-го в Вашингтоне прошла его инаугурация.

Lenta.Ru

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