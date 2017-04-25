Кортеж премьер-министра Гаити Жака Ги Лафонтана сбил двоих подростков в городе Ле-Ке, который находится на юго-западе страны.

Об этом сообщает AP.

Отмечается, что подростки ехали на мотоцикле. В результате столкновения один из подростков скончался по дороге в больницу. Другого юношу доставили на вертолете в столицу страны Порт-о-Пренс.

В настоящее время неизвестно, что стало причиной ДТП. Не исключается версия того, что правительственные автомобили ехали со значительным превышением скорости.

По данным агентства, после дорожно-транспортного происшествия кортеж не остановился, что вызвало возмущение местных жителей. В знак протеста они начали жечь автомобильные шины.

Лафонтан ехал на юго-запад страны, где в результате ливней оказались затоплены несколько районов. Наводнения унесли жизни не менее четырех человек.

Росбалт