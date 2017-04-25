USD1.7022
EUR1.8484
RUB0.0304
Brent52.24
WTI49.87
Золото1 274.84
S&P 500 Index2 348.69
Nikkei 22518 880.96
В мире

Кортеж премьера Гаити сбил двух подростков и не остановился 25.04.2017 08:00

Кортеж премьер-министра Гаити Жака Ги Лафонтана сбил двоих подростков в городе Ле-Ке, который находится на юго-западе страны.

Об этом сообщает AP.

Отмечается, что подростки ехали на мотоцикле. В результате столкновения один из подростков скончался по дороге в больницу. Другого юношу доставили на вертолете в столицу страны Порт-о-Пренс.

В настоящее время неизвестно, что стало причиной ДТП. Не исключается версия того, что правительственные автомобили ехали со значительным превышением скорости.

По данным агентства, после дорожно-транспортного происшествия кортеж не остановился, что вызвало возмущение местных жителей. В знак протеста они начали жечь автомобильные шины.

Лафонтан ехал на юго-запад страны, где в результате ливней оказались затоплены несколько районов. Наводнения унесли жизни не менее четырех человек.

Росбалт

208количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Трамп отказался назвать события 1915 года в Турции геноцидомЛолита прокомментировала опубликованное СБУ откровенное фото – ФОТО – ОБНОВЛЕНОВ Петербурге задержали азербайджанца, изнасиловавшего 15-летнюю школьницу8-летний азербайджанец включен в ТОП-100 юных шахматистов США - ФОТОМесси стал лучшим бомбардиром в истории «Эль классико» - ВИДЕОНазван самый опасный алкогольный напиток в миреЭмоции «Эль-Класико» - ФОТО - ВИДЕОПодозреваемый в убийстве российского военного в Армении предстанет перед судом - ФОТО - ОБНОВЛЕНОПожар в жилом доме в Баку, есть погибшийВ Баку полицейский спас ребенка от огня, надев на него свой противогаз

НОВОЕ НА САЙТЕ

25 апреля08:00 Кортеж премьера Гаити сбил двух подростков и не остановился07:00 Полсотни бандитов совершили самое крупное ограбление в истории Парагвая06:00 В Арканзасе осуществили первую за 16 лет в США двойную казнь05:20 В торговом центре во Флориде подрались 60 девочек - ВИДЕО04:47 Сару Джессику Паркер не узнают соотечественники - ФОТО - ВИДЕО03:48 СМИ: в Венесуэле еще три человека погибли в ходе массовых протестов03:19 Турция считает основанными на дезинформации слова Трампа о геноциде армян02:50 Недалеко от столицы Чили произошло землетрясение магнитудой 7,102:21 Американка побила мировой рекорд по самому длительному пребыванию в космосе - ФОТО01:52 Корея испытала первую в мире крылатую ракету с перенацеливанием в полёте - ВИДЕО01:25 101-летняя индийская бегунья преодолела стометровку00:56 Американский бомбардировщик потерпел крушение на Гуаме из-за птицы00:27 При наступлении на Ракку курды ликвидировали 311 боевиков24 апреля23:53 США ввели санкции против Сирии за химическую атаку в Идлибе23:25 Ягуб Махмудов: Нас беспокоит нежелание международной общественности видеть реалии - ФОТО