Совет ЕС принял последний законодательный акт в рамках отмены платы за роуминг для жителей Евросоюза.

Новые правила вступят в силу 15 июня 2017 года.

«Когда европейцы этим летом поедут в отпуск, они смогут насладиться возможностью свободно оставаться на связи и использовать интернет, как если бы они были дома», — заявили в Совете.

Нововведение предполагает, что жители Евросоюза смогут звонить, писать SMS и пользоваться интернетом в других странах ЕС по тем же тарифам, что и в стране проживания.

Исключение сделано для тех, кто использует безлимитный интернет — в этих случаях при израсходовании определенного лимита оператор должен будет, предварительно проинформировав клиента, начать взымать дополнительную плату, но не более 7,70 евро за гигабайт (впоследствии эта цена будет снижаться).

Правила также не позволят, проживая в одной стране ЕС, постоянно пользоваться услугами оператора другой страны с более выгодным тарифом. Предполагается, что операторы будут следить, находится ли клиент больше времени в стране, где он приобрел сим-карту.

О планах отменить плату за роуминг с июня 2017 года Еврокомиссия объявила летом 2015 года.

Meduza.io