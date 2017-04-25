Глава ПАСЕ Педро Аграмунт на слушаниях в среду по вопросу о его визите в Сирию никак не отреагировал на призывы парламентариев добровольно уйти с поста председателя Ассамблеи.

Накануне работа ПАСЕ была прервана из-за призыва парламентариев вынести на рассмотрение Ассамблеи вопроса о вотуме недоверия Аграмунту, сообщают РИА Новости.

Он объявил перерыв в работе сессии и в зал больше не возвращался. Во вторник в Ассамблее состоялись слушания, на которых главе ПАСЕ были заданы вопросы о его поездке в Сирию.

Делегация российских парламентариев во главе с вице-спикером Госдумы Владимиром Васильевым совместно с Аграмунтом посетила Сирию в марте и провела встречи, в том числе, с президентом Башаром Асадом.

В ходе визита Аграмунт подчеркивал, что он прибыл в Сирию в частном порядке и не представляет Ассамблею. Однако в ПАСЕ поездка председателя вызвала резкую критику.

В рамках слушаний парламентарии задавали Аграмунту вопросы, связанные с возможностью его нахождения на посту председателя в сложившихся после посещения Сирии условиях. Аграмунт не ответил ни на один призыв парламентариев, повторяя, что в пятницу он «выступит с заявлением в отношении своего статуса, исходя из нынешней ситуации».

На вопрос о том, информировал ли Аграмунт, который является также членом сената Испании, о своем визите в Сирию национальное правительство, он ответил утвердительно, добавив, что «существует практика разделения властей, правительство не контролирует парламент».

«Мне говорили об опасностях и рисках с точки зрения моей личной безопасности, несмотря на это я принял решение поехать туда», — сказал глава ПАСЕ.

Отвечая на вопрос парламентария о том, почему он не проинформировал ПАСЕ о приглашении сирийского парламента повестить страну, Аграмунт заявил: «Вчера в своем первом выступлении я признал, что совершил ошибку, одна из них заключалась в том, что я не сообщил об этом бюро и комитету», добавив, что в Сирии «нет ни интернета, ни телефонной связи».

Аграмунт обвинил российских парламентариев и российские СМИ в манипуляции его визитом в Сирию.

«Я не выступал ни с какими заявлениями для СМИ, ни разу. Только один раз, когда я уже уезжал, и там были российские СМИ, я сказал, что нахожусь в этой стране в качестве испанского сенатора, что не представляю ПАСЕ. Сказал, что я приехал, чтобы отследить ситуацию в Алеппо, чтобы провести переговоры с представителем парламента Сирии», - сказал Аграмунт, отметив, что «не поддерживает режим в Сирии» и осуждает его.

1news.az