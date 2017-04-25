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В мире

В Арканзасе осуществили первую за 16 лет в США двойную казнь 25.04.2017 06:00

В американском штате Арканзас привели в исполнение смертный приговор в отношении Джека Джонса.

Мужчину признали виновным в изнасиловании и убийстве 34-летней Мэри Филлипс и покушении на убийство её 11-летней дочери. Преступления он совершил в 1995 году.

Сегодня казнят и ещё одного заключённого — Марселя Уильямса, которого приговорили к высшей мере за убийство 22-летней Стейси Эрриксон, совершённое в 1994 году. Оба преступника в суде признали свою вину. В последний раз двойная казнь в США осуществлялась в 2000 году. В Арканзасе же с 1820 года казнили уже 505 человек.

Ранее, как сообщает агентство Associated Press, обоим преступникам подали их последний ужин. Джонс попросил жареную курицу, картофель с соусом тартар, вяленую говядину, три конфеты, шоколадный молочный коктейль и фруктовый пунш. Для Уильямса по его просьбе приготовили жареную курицу, банановый пудинг, начос, две банки содовой и картофель с кетчупом.

Незадолго до казни Джек Джонс написал прощальное письмо. Он отметил, что не просит прощения за совершённые им преступления, потому что не имеет на это права, а также добавил, что не винит своих палачей. "Кто-то должен делать эту работу", — признал мужчина.

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