В истории было много лжи, но, несомненно, одним из наиболее вопиющих фактов клеветы и несправедливости является надуманный «геноцид армян», - опираясь именно на эту идеологию, в течение вот уже более 100 лет инспирируются войны, межнациональная вражда, что приносит народам горе и страдания.

Вчера президент Франции Франсуа Олланд, явно идя на поводу у армянской диаспоры, выступил на организованном в Париже мероприятии с одиозным заявлением, посвященном годовщине событий 1915 года в Османской империи.

Дабы не быть голословными, приведем из выступления французского президента несколько цитат, распространенных армянскими СМИ.

«Мы не должны отступать от пути криминализации отрицания геноцида армян. Франция должна при каждой возможности говорить Турции, что это был геноцид и его надо признать», - сказал Олланд.

«Это был мой долг прийти сюда и почтить память жертв геноцида армян. Мы должны быть всегда мобилизованы, так как борьба за память о трагедии – это борьба, - отметил Олланд. - Борьба за то, чтобы отрицать всякое искажение исторической правды. Франция солидарна с армянским народом, что я доказал своим визитом в Армению. Только историческая правда может объединять. Я должен сказать, что мы не должны отступать от пути криминализации отрицания геноцида. Отрицание – это не мнение, это отрицание правды».

Олланд сообщил, что будет создан архив по вопросу т.н. «геноцида армян»: «Вследствие многочисленных нарушений прав человека в мире сегодня, 24-ое апреля, нам напоминает о том, что мы должны действовать. Знайте, что между армянским и французским народами - неразрушимая связь, это братская связь», - сказал он.

Ну что же, осмелимся предположить, что не последнюю роль в одиозности заявления Олланда сыграли многолетние и прочные позиции армянского лобби во Франции, которая, напомним, первой на Западе признала несуществующий и придуманный армянами миф о «геноциде».

Более того, во Франции был принят закон «О криминализации отрицания ряда преступлений», предполагающий уголовное преследование, в том числе, за отрицание т.н. «геноцида армян». Однако высшая судебная инстанция Франции - Конституционный суд аннулировал данный закон, мотивировав свое решение тем, что он ограничивает свободу слова граждан.

Согласно историческим данным, во время Первой мировой войны армянское население Османской империи вело борьбу на стороне «Антанты» против военного блока «Тройственный союз», в который входила также Османская Турция.

Армения настаивает на том, что в результате событий 1915 года в Османской империи погибли полтора миллиона армян. Турция считает эту цифру завышенной и объясняет гибель армян реалиями военного времени.

Несколькими годами ранее известный американский ученый, профессор Луисвиллского университета Джастин Маккарти, ссылаясь на архивные материалы и официальные документы, довел до внимания, что на самом деле именно армяне во время Первой мировой войны поднимали жестокие восстания против Османского государства и подвергая насилию и резне мирное турецко-мусульманское население.

Все это служило единственной цели – посредством иностранной техники и помощи ослабить Османскую армию.

По утверждению историка, армяне совершили измену против Османского государства, на территории которого они проживали, и перешли на сторону противника. Все это, в свою очередь, наглядно доказывает безосновательность и вымышленность «геноцида армян».

Турция неоднократно предлагала Армении открыть архивы и предоставить их на рассмотрение международных специалистов и ученых-исследователей в этой сфере. Армения эту инициативу игнорирует, предпочитая требовать у всего мира признания «геноцида» на основе заявлений современников.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в 2014 году впервые принес соболезнования потомкам армян, погибших на территории Османской империи. При этом он подверг критике власти Армении, которые, по его словам, превращают эту тему в предмет политического конфликта.

Вчера Эрдоган также направил послание верующим Армянского патриархата Стамбула, в котором отметил, что он с уважением чтит память армян Османского государства, погибших в сложных условиях Первой мировой войны, а также выражает соболезнования их потомкам.

Что касается стремления Франции, да и некоторых других западных государств добиться общемирового признания фальшивого «геноцида», то вместо того, чтобы с пеной у рта защищать лживые претензии армян, намного логичнее было бы признать и дать политико-правовую оценку историческому факту - Ходжалинскому геноциду, учиненному армянскими вандалами в отношении азербайджанцев.

Ф.Багирова