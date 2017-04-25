В Йемене каждые 10 минут погибает один ребенок в возрасте младше пяти лет, сообщает Управление по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН.

«В Йемене продолжается один из самых крупных гуманитарных кризисов. Две трети населения страны, или около 19 миллионов человек, нуждается в защите и гуманитарной помощи», - цитирует организацию Anadolu.

Более 10 миллионов человек в Йемене по-прежнему живут за чертой бедности, по меньшей мере, 8 миллионов не имеют доступа к питьевой воде, отмечает УКГВ ООН.

«Ранее ООН уже призывала оказать Йемену гуманитарную помощь на 2,1 млн долларов, чтобы удовлетворить насущные потребности миллионов человек. Но до настоящего времени собрано только 15% необходимых средств», - отмечает структура.

Если сегодня не принять мер и не погасить очаг конфликта в Йемене, то завтра будет поздно, заявил вице-премьер правительства Турции Вейси Кайнак на донорской конференции высокого уровня в Женеве по гуманитарному кризису в Йемене. По его словам, конфликт в Йемене может распространиться на соседние регионы.

Вице-премьер призвал мировое сообщество предпринять необходимые шаги по урегулированию конфликта в Йемене.

«Турция надеется на прекращение кровопролития в дружественном и братском Йемене и призывает мировое сообщество как можно скорее оказать содействие в урегулировании конфликта», - сказал Кайнак.

«Только решительные усилия мирового сообщества помогут урегулировать кризис в Йемене», - отметил он.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором, с одной стороны, участвуют повстанцы движения «Ансаруллах» и сторонники свергнутого президента Йемена Али Абдуллаха Салиха, а с другой - правительственные войска, лояльные президенту Абдураббу Мансуру Хади.

Ф.Багирова