USD1.7022
EUR1.8492
RUB0.0305
Brent51.75
WTI49.38
Золото2 160.77
S&P 500 Index2 374.15
Nikkei 22519 079.33
В мире

ООН: В Йемене каждые 10 минут гибнет один ребенок до 5 лет 25.04.2017 17:16

В Йемене каждые 10 минут погибает один ребенок в возрасте младше пяти лет, сообщает Управление по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН.

«В Йемене продолжается один из самых крупных гуманитарных кризисов. Две трети населения страны, или около 19 миллионов человек, нуждается в защите и гуманитарной помощи», - цитирует организацию Anadolu.

Более 10 миллионов человек в Йемене по-прежнему живут за чертой бедности, по меньшей мере, 8 миллионов не имеют доступа к питьевой воде, отмечает УКГВ ООН.

«Ранее ООН уже призывала оказать Йемену гуманитарную помощь на 2,1 млн долларов, чтобы удовлетворить насущные потребности миллионов человек. Но до настоящего времени собрано только 15% необходимых средств», - отмечает структура.

Если сегодня не принять мер и не погасить очаг конфликта в Йемене, то завтра будет поздно, заявил вице-премьер правительства Турции Вейси Кайнак на донорской конференции высокого уровня в Женеве по гуманитарному кризису в Йемене. По его словам, конфликт в Йемене может распространиться на соседние регионы.

Вице-премьер призвал мировое сообщество предпринять необходимые шаги по урегулированию конфликта в Йемене. 

«Турция надеется на прекращение кровопролития в дружественном и братском Йемене и призывает мировое сообщество как можно скорее оказать содействие в урегулировании конфликта», - сказал Кайнак. 

«Только решительные усилия мирового сообщества помогут урегулировать кризис в Йемене», - отметил он.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором, с одной стороны, участвуют повстанцы движения «Ансаруллах» и сторонники свергнутого президента Йемена Али Абдуллаха Салиха, а с другой - правительственные войска, лояльные президенту Абдураббу Мансуру Хади. 

Ф.Багирова

196количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Трамп отказался назвать события 1915 года в Турции геноцидомТрамп отменил финансирование для АзербайджанаВ Ереване сожгли флаги Азербайджана и Турции: Анкара отреагировала резким заявлением – ФОТОВ Баку рабочий сорвался со здания из-за сильного порыва ветра - ФОТО - ВИДЕОСМИ: Месси выплюнул зуб в перерыве «класико» с «Реалом» - ФОТО - ВИДЕОКим Кардашьян показала целлюлит на ягодицах - ФОТОЗидан может покинуть «Реал» из-за неудовлетворительных достижений командыВ связи с ухудшением погодных условий эвакуированы более 200 нефтяниковВ Баку полицейские спасли жизнь самоубийце, который показал попытку суицида в Facebook - ФОТОКадыров открыл фестиваль шашлыка в Чечне – ФОТО

НОВОЕ НА САЙТЕ

25 апреля17:56 Курс маната к доллару на среду, 26 апреля17:50 Зейнаб Джахан. Книга живет вечно, или Немного о необычном книжном магазине «Шекспира и Ко» - ФОТО17:48 Новое проявление террора: ряд аспектов угрозы распространения в мире – Newtimes.az17:40 Анкара осудила решение ПАСЕ вернуть Турцию под мониторинг17:32 52-летняя Моника Беллуччи произвела фурор на Пекинском кинофестивале – ФОТО – ВИДЕО17:24 В Баку стартует международная выставка, посвященная транспорту, транзиту и логистике17:16 ООН: В Йемене каждые 10 минут гибнет один ребенок до 5 лет17:08 Лавров об условиях для компромисса в нагорно-карабахском урегулировании17:04 Джулия Робертс сфотографировалась с Месси и Роналду после «Эль классико» - ФОТО – ВИДЕО16:58 Ким Кардашьян показала целлюлит на ягодицах - ФОТО16:50 В Великобритании выпустили книгу, посвященную журналу «Молла Насреддин» - ФОТО16:43 ISB выполняет обязательства по договорам закрывшейся страховой компании16:35 Закир Гасанов: «Военно-медицинские специалисты должны постоянно повышать профессионализм» – ФОТО16:29 PASHA Bank о новой стратегии развития16:27 В Баку состоится Международная выставка недвижимости и инвестиций